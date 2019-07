Actualidade

A eleição de melhor intérprete no Festival de Ópera Armel, na Hungria, no domingo, já está a criar oportunidades profissionais, ao barítono português Ricardo Panela, disse hoje o cantor à agência Lusa.

"Já surgiram propostas de trabalho interessantes por ter ganhado este prémio", adiantou, em declarações à Lusa.

Ricardo Panela, que vive e trabalha no Reino Unido, teve de superar cerca de 300 outros concorrentes na primeira fase do concurso, em Paris, no ano passado, o que lhe garantiu o papel de Leporello da ópera "Don Giovanni", de Mozart, em apresentações no Equador e em Budapeste, durante os meses de junho e julho deste ano.