Actualidade

O Governo de Angola garantiu hoje que, "oportunamente", será dado a conhecer o ponto de situação das dívidas do Estado angolano a empresas portuguesas, continuando a decorrer o processo de certificação.

A garantia foi dada pelo ministro da Economia e Planeamento angolano, Pedro Luís da Fonseca, no final da segunda reunião do Observatório de Investimento Angola/Portugal e Portugal/Angola, que decorreu hoje em Luanda na presença do homólogo português, Pedro Siza Vieira.

"Você [jornalista] é que utilizou o termo atrasados. Não é a informação que disponho. Estamos a trabalhar para apurar a nova situação e, oportunamente, vamos partilhar com a parte portuguesa" o montante da dívida, disse Pedro Fonseca.