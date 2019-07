Actualidade

As recomendações da missão de avaliação da Guiné Equatorial, hoje aprovadas pelos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), vão dar origem a um plano de ação, focado na justiça e no português, disse fonte diplomática.

Os representantes dos países, reunidos hoje no Comité de Concertação Permanente (CCP), aprovaram o relatório da missão, realizada entre 05 e 07 de junho e que tinha como objetivo avaliar os passos dados pela Guiné Equatorial na aplicação dos compromissos assumidos aquando da adesão à comunidade lusófona, em julho de 2014.

"O documento no seu todo foi aprovado, só que se fizeram algumas considerações, que também acho que são importantes, sobre a metodologia do relatório", afirmou à Lusa Eurico Monteiro, embaixador de Cabo Verde - país que detém atualmente a presidência rotativa da CPLP -, após reunião do CCP, que decorreu hoje de manhã na sede daquela organização em Lisboa.