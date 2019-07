Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto decidiu por maioria não transferir competências para as juntas de freguesia por considerar que tal implicaria uma "reestruturação na macroestrutura" da câmara local e um aumento da despesa pública.

Os deputados decidiram manter na "esfera" do município as competências referidas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019, que elenca as competências a transferir para as uniões das juntas de freguesia, por entenderem que no "contexto específico" do Porto se revela "indispensável" a sua gestão à escala municipal.

A proposta foi aprovada em sessão extraordinária deste órgão deliberativo na segunda-feira à noite com os votos contra dos deputados do PSD e de um do PS.