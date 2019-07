Actualidade

As alterações à lei laboral propostas pelo Governo e pelos vários partidos políticos continuam hoje a ser votadas no grupo de trabalho criado no âmbito da comissão parlamentar da especialidade.

As votações arrancaram no dia 11 de junho, após vários adiamentos, e das propostas que integram um guião de votações com cerca de 200 páginas, foram já aprovadas várias iniciativas.

Entre as medidas viabilizadas está o alargamento do período experimental de 90 para 180 dias para trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, que mereceu os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do CDS/PP e os votos contra do BE e do PCP.