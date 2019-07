Actualidade

O especialista em Comércio da China e Globalização Xian Bing sustentou hoje que Macau deve investir no reforço da cooperação com a União Europeia [UE] e países lusófonos para contornar as mudanças globais e apoiar a estratégia de Pequim.

"Neste contexto de grandes mudanças globais e nesta nova época de desenvolvimento chinês (...) Macau pode ser a ponte de colaboração e a ligação emocional [com a UE] (...) e desempenhar o papel de 'janela' com os países e os territórios de língua portuguesa", afirmou o presidente fundador da Cheung Kong Graduate School of Business.

Xian Bing lembrou que o papel de Macau deve ser entendido, por um lado, pela crescente importância da UE no comércio global e do relacionamento entre os países europeus e a China.