Actualidade

Dezasseis concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém e Guarda apresentam hoje um risco muito elevado de incêndio, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até ao fim da semana, o IPMA estima que o risco de incêndio aumente gradualmente em todo o território e que na sexta-feira a quase totalidade do continente português esteja em risco elevado, muito elevado e máximo.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o muito elevado o segundo nível mais grave.