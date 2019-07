Vistos gold

O investimento captado através dos vistos 'gold' caiu 23% no semestre, em termos homólogos, para 372 milhões de euros, mas subiu 38% em junho, de acordo com contas feitas pela Lusa com base em estatísticas do SEF.

Nos primeiros seis meses do ano, o investimento proveniente de Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) totalizou 372.243.909,50 euros, o que corresponde a uma queda de 23% face ao primeiro semestre de 2019 (484 milhões de euros).

Em junho, o investimento atingiu 73.041.452,9 euros, o que representa uma subida de 38% face ao mesmo mês de 2018 e de 46% face a maio.