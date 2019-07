Actualidade

A adesão ao segundo dia de greve dos mestres da Soflusa é total disse hoje Carlos Costa do Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante (STFCMM).

"A adesão é de 100%. Está tudo parado", disse à Lusa o dirigente do STFCMM sublinhando que os mestres da Soflusa, empresa de transporte fluvial que garante transporte de passageiros entre Lisboa e a margem sul do rio Tejo, estão em luta pelo cumprimento do acordo de valorização salarial.

Na segunda-feira cumpriu-se o primeiro dia de greve em que a "paralisação também foi total" acrescentou Carlos Costa referindo que o contacto que foi estabelecido com a administração "não trouxe nada de novo".