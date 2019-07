Actualidade

A história de Portugal contada a partir de sobressaltos que a população enfrentou como ocupações, terramotos, epidemias, episódios policiais ou escândalos financeiros é descrita no novo livro de Pedro Prostes da Fonseca.

A obra "Os maiores sobressaltos em Portugal" chega hoje às bancas com a chancela da Oficina do Livro.

Nas 227 páginas do livro são relatados, entre outros, momentos tão distintos como as invasões francesas (entre 1807 e 1810), a epidemia de cólera de 1883, a pneumónica que chegou a Portugal em 1918 e o assassinato do rei D. Carlos (1908).