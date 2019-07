Actualidade

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) de Moçambique decidiu adiar para o final do ano a angariação de 2,3 mil milhões de dólares, que servirá para financiar a sua participação nos megaprojetos do gás natural.

"Vamos voltar aos mercados quando as condições forem mais atrativas", disse o presidente da ENH, Omar Mitha, em declarações à agência de informação financeira Bloomberg, nas quais admite que apenas deverá ir aos mercados no final deste ano, tendo menos risco e melhores condições financeiras.

A ENH faz parte do consórcio de exploração de gás natural liderado pela norte-americana Anadarko, e ao abrigo do contrato tem de financiar a sua participação no projeto avaliado em 25 mil milhões de dólares (21,97 mil milhões de euros), o que equivale a angariar 2,3 mil milhões de dólares (cerca de 2 mil milhões de euros).