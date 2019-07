Brexit

A libra esterlina caiu hoje para novos mínimos de 2019 ao cotar-se a 1,112 euros, uma queda de 0,37%, devido à debilidade do consumo no Reino Unido, referem especialistas citados pela Efe.

A moeda britânica, que desde o referendo do 'Brexit' (saída do Reino Unido da União Europeia) de 2016 desvalorizou-se cerca de 15%, recuava também no mercado de Londres face ao dólar, 0,42%, para 1,246 dólares.

As vendas a retalho no Reino Unido, anunciado pelo consórcio de retalhistas britânico (BRC nas siglas em inglês), registou uma contração anual de 1,6% em junho.