Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas num despiste de um automóvel em Canelas, freguesia do concelho de Penafiel, indicou à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Sem precisar a idade das vítimas, fonte do CDOS do Porto indicou que "o acidente aconteceu com um carro no qual seguiam cinco pessoas, tendo uma morrido".

De acordo com a mesma fonte, pelas 13:30, um outro ocupante do veículo estava "a ser assistido no local não se sabendo para já a gravidade dos ferimentos".