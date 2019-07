Actualidade

As alterações do PSD, CDS e BE ao estatuto do antigo combatente custam anualmente cerca de sete milhões de euros, de acordo com cálculos feitos pelo Governo enviados hoje à Assembleia da República.

A informação consta de uma ofício do gabinete da secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Pinto, enviado hoje ao fim da manhã à comissão parlamentar de Defesa, a que a Lusa teve acesso, no dia em que os deputados voltam a discutir a proposta de lei do Governo para tentar concluir este processo legislativo até 19 de julho, antes das férias e do fim da legislatura.

Segundo o executivo, a atualização do complemento especial de pensão de 3,5% para 5% do valor da pensão social será de 300 mil euros por ano, enquanto a acumulação de benefícios para os antigos combatentes é estimado em 6,9 milhões de euros anuais.