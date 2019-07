Actualidade

O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, apelou hoje aos partidos políticos que se empenhem para "ajudar a resolver" os problemas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), e criar "uma estabilidade tão grande quanto possível".

Uma delegação da Aliança visitou hoje a sede do INEM, em Lisboa, e esteve reunida com a administração, com o intuito de "ver como funciona este instituto, que é um instituto público e que desempenha uma missão fundamental para a vida de todos", disse Santana Lopes à agência Lusa.

"O que quisemos vir aqui fazer foi perceber como trabalham, perceber as situações que às vezes são objeto de debate público, de reclamação ou de protesto e explicar o que se pode esperar no futuro, portanto, os projetos que têm", referiu, indicando que como as pessoas precisam do INEM "com muita urgência, é daquelas entidades que naturalmente têm sempre polémica associada, porque às vezes nunca vai tão depressa porque não pode".