Actualidade

Os deputados do grupo de trabalho sobre as alterações à lei laboral chumbaram hoje as propostas dos vários partidos sobre o direito à desconexão profissional.

A proposta do PS previa que "a utilização de ferramenta digital no âmbito da relação laboral não pode impedir o direito ao descanso do trabalhador, salvo com fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da empresa".

Segundo a proposta, "na falta de acordo, o empregador define por regulamento as situações que devem constituir exigências imperiosas de funcionamento".