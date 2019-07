Wimbledon

A tenista norte-americana Serena Williams, campeã de Wimbledon por sete vezes, qualificou-se hoje para as meias-finais do torneio londrino de relva, terceiro 'Grand Slam' de 2019, ao vencer a compatriota Alison Riske.

Serena Williams, 10.ª do ranking mundial, impôs-se pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-3, batendo em duas horas e três minutos Riske, 55.ª da hierarquia da WTA, que disputou pela primeira vez os quartos de final de um 'major', após ter eliminado a australiana Ashleigh Barty, líder da classificação do circuito feminino.

Nas meias-finais da prova britânica, que venceu em 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016 e na qual procura conquistar o 24.º título do 'Grand Slam', Serena Williams, de 37 anos, vai defrontar a vencedora do encontro entre a checa Barbora Strycova, 54.ª do ranking, e a britânica Johanna Konta, 18.ª tenista do mundo.