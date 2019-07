Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) disse hoje "registar com apreço" a intenção dos CTT de repor as estações de correios encerradas em sedes de município, mas avisou querer que essa intenção se traduza na prática e com "máxima urgência".

As declarações públicas de responsáveis dos CTT "vão no sentido no sentido" daquilo que preconizam os municípios e têm surgido "alguns sinais de melhoria" em relação ao serviço postal universal, mas são necessárias "ações concretas", disse hoje o presidente da ANMP, Manual Machado.

"É inaceitável que haja um município no nosso país, um único que seja, que não tenha estação de correios e não tenha o serviço postal universal, que é uma concessão do Estado e é uma obrigação do Estado", sustentou Manuel Machado, que falava aos jornalistas, hoje, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da Associação.