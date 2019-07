Actualidade

O Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN) condenou a Câmara do Porto a pagar 118 mil euros a uma mulher de 52 anos, que foi atingida por uma pedra do revestimento exterior de um edifício municipal.

O acórdão, a que a Lusa teve hoje acesso, concedeu parcial provimento ao recurso interposto pela autarquia, que não concordou com o montante indemnizatório decidido na primeira instância.

Inicialmente, a câmara tinha sido condenada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a pagar uma indemnização de 123 mil euros à mulher, que à data do sinistro era professora do ensino secundário.