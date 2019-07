Actualidade

A CGTP-IN conta ter na quarta-feira, em Lisboa, milhares de trabalhadores de todo o país para irem até São Bento manifestar ao Governo e aos deputados o seu protesto contra as alterações à legislação laboral.

As estruturas regionais e setoriais da central sindical fretaram cerca de 80 autocarros para transportar trabalhadores de vários pontos do país e também dois comboios para assegurar a viagem do Porto a Lisboa.

"Não conseguimos contabilizar as pessoas que vem por meios próprios, da zona da grande Lisboa e Setúbal, mas é seguro dizer que vamos ter uma grande manifestação, com milhares de trabalhadores, apesar de já estarmos no inicio do período de férias", disse à agência Lusa João Torres, da Comissão Executiva da CGTP.