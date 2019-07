Actualidade

Os municípios da região Viseu Dão Lafões manifestaram hoje preocupação com os prazos apresentados pelo Governo para a conclusão da requalificação do Itinerário Principal (IP3), que liga Coimbra a Viseu.

A comunidade intermunicipal, num comunicado enviado à agência Lusa, disse hoje "manifestar a sua forte convicção de que os prazos agora anunciados deixam fortes preocupações a todos os autarcas desta Comunidade Intermunicipal, assim como a todas as suas populações".

As obras de requalificação e duplicação parcial do IP3 entre Coimbra e Viseu deverão estar concluídas no primeiro semestre de 2024, disse na sexta-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.