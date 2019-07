Actualidade

Um conto inédito de Afonso Cruz e o universo da pintora Paula Rego foram a inspiração para a peça "Bonecas", com direção artística de Ana Luena e José Miguel Soares, que se estreia na quinta-feira, no Porto.

De 11 a 21 deste mês, o Teatro Carlos Alberto, no Porto, recebe a exploração "por territórios femininos em que há poder e submissão", que teve um "trabalho de investigação criativa" com um grupo de raparigas menores, num centro de acolhimento temporário, e também com um grupo de mulheres vítimas de violência doméstica.

Segundo a encenadora, Ana Luena, o escritor Afonso Cruz apresentou-lhes a história de Sãozinha, a personagem, uma rapariga que foi "largada pelo pai no Lazareto, nos anos 1940/1950, que, no fundo, era um instituição onde se formavam raparigas para serem criadas em casa de famílias abastadas", em que desempenhavam várias funções.