Actualidade

As obras do parque verde da futura Feira Popular de Lisboa, em Carnide, vão começar em setembro e deverão estar concluídas no próximo ano, avançou hoje o vereador da Estrutura Verde da câmara da capital.

Admitindo que "há de facto atrasos", José Sá Fernandes (independente, eleito na lista do PS), justificou que tiveram que ser efetuadas várias obras naquele local, sendo que a "modulação de terrenos está praticamente feita".

"Esperemos que para o ano possamos ter o parque verde da futura feira popular pronto", afirmou o autarca, que respondia a uma questão do CDS-PP na reunião plenária da Assembleia Municipal de Lisboa.