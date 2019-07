Actualidade

A Câmara dos Deputados brasileira abriu na noite de terça-feira uma sessão para discutir a polémica reforma do sistema de pensões, proposta pelo Governo de Jair Bolsonaro, após os partidos da oposição terem tentado impedir a sua votação.

"Teremos uma longa noite. Vamos até ao encerramento da discussão da matéria. Isso, na minha projeção, será até de madrugada, ou até quando for necessário", disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no início da sessão em que a oposição fará uso de todas as manobras previstas nas regras parlamentares para impedir a votação.

Desta forma, e após concluído o debate, prevê-se que a votação tenha início na tarde de hoje.