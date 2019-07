Actualidade

O especialista em jogo Changbin Wang disse hoje à Lusa não acreditar que o Grupo Suncity seja afastado da exploração de salas de casinos em Macau, mas admitiu danos na reputação do maior angariador mundial de apostadores VIP.

"Mesmo que se confirme que o Suncity opera [ilegalmente] jogos 'online', não creio que seja banido de Macau, pois o jogo 'online' é operado fora" do território, afirmou o diretor do Centro de Pesquisa e Ensino do Jogo do Instituto Politécnico de Macau (IPM).

Contudo, admitiu o professor, a confirmar-se a informação de que promoveu ilegalmente o jogo 'online' "o dano político pode ser significativo" para o grupo que já expressou a sua vontade de concorrer a uma licença para explorar o jogo em Macau a partir de 2022.