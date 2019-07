Actualidade

Todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, estão até ao final do dia de sexta-feira sob aviso amarelo, o menos grave, por causa do calor, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA estendeu até às 22:00 de sexta-feira os avisos amarelos para 17 distritos de Portugal continental, excluindo apenas o de Faro, no Algarve.

O aviso amarelo deve-se à persistência de valores elevados da temperatura máxima.