Actualidade

A 17.ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), no Brasil, começa hoje com a mesa de abertura "Canudos", dedicada à obra do autor homenageado pela edição deste ano, Euclides da Cunha, que escreveu o romance "Os Sertões" (1902).

Até ao encerramento, no domingo, vão acontecer 21 mesas de debate na Flip cujos nomes foram inspirados na topografia da Bahia, estado em que ocorreu um dos mais controversos conflitos armados do Brasil, a chamada Guerra de Canudos (1896-1897), tema central do romance "Os Sertões".

"Dessa forma, toda a programação da Flip 2019 foi desenhada em função da relação entre Euclides da Cunha, outras linguagens e o território brasileiro", explicou a curadora do festival, Fernanda Diamant.