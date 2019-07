Actualidade

O realizador Kléber Mendonça Filho mostrou-se preocupado com o desaparecimento da criação artística brasileira, face ao atual panorama político, mas também com o reforçar da imagem do artista como um "inimigo do povo" naquele país.

Questionado pela Lusa em Vila do Conde, onde esteve no festival Curtas, sobre se seria concebível que os cortes na Cultura no Brasil pelo governo de Jair Bolsonaro tenham como consequência uma quebra na criação artística do futuro, o realizador de "Bacurau" disse ter preocupações a dois níveis: por um lado, em relação ao "desaparecimento do produto artístico brasileiro" e, por outro, sobre a imagem do artista.

"Tenho duas preocupações nesse sentido: o desaparecimento do produto artístico brasileiro, que é extremamente grave porque o audiovisual é uma indústria como qualquer outra. Milhares de pessoas que trabalham. No 'Bacurau' trabalharam 800 pessoas, direta e indiretamente. Mas o que mais me preocupa é o fortalecimento de algo que já existe, que é a imagem nefasta do artista numa sociedade como o Brasil e isso está pegando", afirmou o cineasta.