Actualidade

A correspondência inédita entre Calouste Gulbenkian e o seu neto, durante a Segunda Guerra Mundial, que permite conhecer o "homem por detrás do mito" e os valores por que se regia, vai ser publicada em Portugal, numa edição trilingue.

Trocadas entre avô e neto, Mikaël Essayan, durante a Segunda Guerra Mundial, estas cartas revelam uma dimensão muito pessoal e intimista de Calouste Gulbenkian, escreve João Vieira, diretor da Biblioteca de Arte e dos Arquivos da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), no preâmbulo do livro "A Educação do Delfim", que a editora Tinta-da-China faz chegar às livrarias no próximo dia 12.

Publicada no âmbito das comemorações do 150.º aniversário de Gulbenkian, esta é uma edição trilingue - em português, francês e inglês - que apresenta um conjunto de cartas, selecionadas por João Vieira e Martin Essayan, bisneto de Calouste Gulbenkian.