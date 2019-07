UE/Previsões

A Comissão Europeia indica nas suas previsões de verão, divulgadas hoje, que antecipa alguma moderação nos preços das casas em Portugal, mas o ritmo de ajustamento deve manter-se lento.

"Espera-se que o aumento gradual da oferta de habitação contribua para alguma moderação nos preços das casas, mas é provável que o ritmo de ajustamento se mantenha lento", indica a Comissão Europeia nas previsões de verão divulgadas hoje.

Bruxelas refere, no relatório, que "os preços das casas continuaram a crescer rapidamente, acima de 9% (em termos homólogos) no primeiro trimestre de 2019, desacelerando apenas marginalmente em comparação com os dois últimos anos".