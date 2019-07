Estado da Nação

O Governo considera que, a três meses do final da legislatura, já cumpriu 81% das medidas inscritas no seu programa e sustenta que estão em curso 10% das 19% de medidas ainda por concluir.

Este balanço de atividade consta de uma nota divulgada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares em referência a um 'site' hoje lançado pelo Governo www.prestarcontas.gov.pt.

"Num exercício de transparência, pretende-se mostrar o resultado de todas as áreas de governação permitindo que os cidadãos possam avaliar o trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos. A três meses do fim da Legislatura, 81% das 1086 medidas inscritas no Programa do Governo foram concretizadas. Daquelas que estão por concluir (19%), 10% já estão em curso", lê-se na nota da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.