Actualidade

O grupo parlamentar do PSD pediu explicações ao Governo sobre as condições de internamento de doentes com problemas psiquiátricos graves no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), foi hoje anunciado.

A iniciativa dos sociais-democratas surge depois da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) ter denunciado, na segunda-feira, o que diz ser a "realidade desumana" dos doentes de psiquiatria do CHUC ao nível da higiene e alimentação por falta de condições de internamento.

Numa ação parlamentar, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os deputados Adão Silva, Ricardo Baptista Leite, Fátima Ramos e Luís Vales questionaram, por escrito, a ministra da Saúde sobre "desde quando se verifica e se tem o Governo conhecimento" da situação.