O futebolista internacional brasileiro Éder Militão disse hoje que chegou ao "melhor clube do mundo", durante a apresentação como jogador do Real Madrid, para o qual se transferiu do FC Porto.

"Estou muito feliz com este momento, de jogar no melhor clube do mundo", disse o central, de 21 anos, que representou na última época o FC Porto e saiu para os 'merengues' por 50 milhões de euros.

Militão realizou hoje os testes médicos no hospital universitário La Moraleja, em Madrid, pouco antes de ser apresentado numa cerimónia com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, na tribuna de honra do Estádio Santiago Bernabéu.