Actualidade

O Mosteiro de Alcobaça, no distrito de Leiria, vai ter um investimento de cerca de um milhão de euros em obras de conservação e de melhoria da "visitação", anunciou hoje, na cidade, a diretora-geral do Património Cultural.

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) tem concluído o projeto de conservação da fachada principal do monumento e vai lançar este ano o concurso público, no valor de 700 mil euros, para essas obras, disse aos jornalistas a diretora-geral Paula Silva.

"São obras de conservação e de resolução de patologias, tendo em conta que são edifícios muito antigos", explicou, adiantando que vão decorrer durante um ano.