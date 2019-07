Actualidade

A Fundação de Serralves, no Porto, abre ao público na sexta-feira a exposição comemorativa do 30.º aniversário, na qual se destacam as obras produzidas especificamente para a instituição e integradas na sua coleção, revelaram hoje os curadores.

Em conferência de imprensa, os comissários Marta Almeida, Ricardo Nicolau e Isabel Braga explicaram ter procurado encontrar o que faz da coleção de Serralves "especial", tendo concluindo que as "muitas obras feitas" especificamente para a instituição são um bom "resumo" da história da fundação criada em 1989 e do Museu inaugurado dez anos depois, em 1999.

"Viagem ao Princípio: Ida e Volta. 30 anos da Coleção de Serralves" vai estar em Serralves até 03 de novembro, com obras de artistas que apresentaram trabalhos especificamente realizados para Serralves como Mathieu Abonnenc, André Cepeda, Hamish Fulton, Runa Islam, Albuquerque Mendes, Charlotte Moth, Maria Nordman, Lygia Pape, Augusto Alves da Silva, Mariana Silva e Simon Starling, bem como de artistas que ali "tiveram importantes exposições", como Pedro Cabrita Reis, Luc Tuymans ou Lothar Baumgarten.