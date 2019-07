Sporting

Os advogados de vários arguidos do processo sobre o ataque à Academia de futebol do Sporting, em Alcochete, pediram hoje a nulidade da prova, durante o debate instrutório, que decorre no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

O requerimento, apresentado inicialmente por Carlos Alves Melo, advogado de Emanuel Calças, ex-gestor das redes sociais do Sporting, solicita a nulidade da prova, baseando-se no facto de a recolha de provas, nomeadamente dos telemóveis e respetivos conteúdos, ter sido feita com "total ausência de controlo jurisdicional sobre dados comunicacionais colhidos".

Após a apresentação, o requerimento acabou por ser subscrito por mais 14 advogados dos 44 arguidos no processo, e o juiz Carlos Delca, sem atender ao pedido de nulidade, aceitou o documento, remetendo uma decisão para o debate instrutório.