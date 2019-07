Actualidade

As invasões napoleónicas da península Ibérica são a base de um projeto apresentado hoje, no Luso, Mealhada, que visa criar novas rotas turísticas e culturais na região Centro de Portugal e na província espanhola de Castela e Leão.

"O projeto NAPOCTEP pretende transformar o património da época das invasões francesas num produto turístico único, capaz de criar riqueza e emprego em regiões de Portugal e de Espanha que vivem confrontadas pelo despovoamento e pelo envelhecimento das populações", resumiu o presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, durante a apresentação do NAPOCTEP, que decorreu no Museu Militar do Bussaco, no distrito de Aveiro.

Com uma duração prevista de dois anos, o projeto NAPOCTEP foi aprovado recentemente pelo programa de cooperação transfronteiriça Interreg Espanha-Portugal (POCTEP), representando um investimento total de 711 mil euros.