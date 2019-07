Estado da Nação

O primeiro-ministro afirmou que um dos objetivos do seu Governo foi enfrentar o desafio demográfico e anunciou que os resultados verificados em 2018 permitem concluir que a sustentabilidade da Segurança Social pública foi "alargada em mais 22 anos".

"Posso hoje anunciar que, encerradas as contas de 2018, já alargámos a sustentabilidade da Segurança Social em mais 22 anos", declarou António Costa no discurso de abertura do debate sobre o estado da nação na Assembleia da República.

Segundo o líder do executivo, na última legislatura o seu Governo esteve "focado no futuro, dando prioridade a grandes desafios estratégicos como o desafio demográfico, as alterações climáticas, o desafio da sociedade digital ou a sustentabilidade da Segurança Social".