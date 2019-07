Estado da Nação

O PSD acusou hoje o Governo de ter "resultados medíocres" e de deixar "Portugal à espera", com o primeiro-ministro a aconselhar os sociais-democratas a esperarem sentados pelo regresso do diabo.

No primeiro pedido de esclarecimento do PSD no debate do estado da nação, o último da legislatura, o vice-presidente do PSD António Leitão Amaro traçou um cenário negro dos quatros anos de governação socialista.

"Um povo contribuinte esmagado, o serviço público degradado e arrasado. Na Europa, um país ultrapassado e cada vez mais atrasado. O interior queimado e abandonado, reformismo zero concretizado e o futuro completamente adiado. É este o triste estado da nação que nos deixa", acusou.