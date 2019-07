Actualidade

A ministra da Cultura lamentou hoje a morte do artista plástico Gaëtan, sublinhando o "importante contributo" do criador para a arte contemporânea portuguesa, na "exploração detalhista do retrato enquanto motivo maior da sua obra".

O artista plástico Gaëtan Lampo Martins de Oliveira, nascido em Luanda, em 1944, cuja obra se centrou sobretudo no autorretrato, morreu hoje em Lisboa, vítima de cancro, disse à agência Lusa fonte da Galeria Miguel Nabinho.

Em comunicado, a ministra da Cultura recorda que Gaëtan, como era conhecido, "viveu no interior dos seus autorretratos uma vida de intenso questionamento sobre a identidade e o papel da arte na construção de uma personagem".