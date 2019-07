Estado da Nação

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, garantiu hoje que se voltasse a 2015 e as condições fossem as mesmas assinaria de novo a posição conjunta com o PS, criticando a escolha do Governo de "agravar o défice dos serviços públicos".

No primeiro pedido de esclarecimento do BE ao primeiro-ministro, António Costa, no debate do estado da nação, que hoje decorre no parlamento, Catarina Martins lembrou que "em 2015, muitos consideraram impossível que os acordos fossem respeitados" e "quase ninguém acreditou que fosse mesmo cumprido o horizonte da legislatura".

"O que hoje é insuficiente, muitos consideraram inalcançável em 2015. Aqueles foram os acordos possíveis, naquele momento e com a força que a esquerda então tinha. Voltássemos a 2015 e, nas mesmas condições, voltaria a assiná-los", assegurou.