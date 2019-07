Actualidade

O acervo dos arquitetos Francisco Melo e Jorge Gigante, constituído por peças desenhadas, escritas e por uma coleção de fotografias, num total de 152 projetos, será doado na quinta-feira à Casa de Arquitetura de Matosinhos, anunciou hoje a instituição.

Abrangendo a atividade desenvolvida por ambos desde o final da década de 1950 até ao início dos anos 90 do século passado, o acervo integra trabalhos de diversas tipologias, nas áreas de urbanismo (22) habitação unifamiliar (21), serviços/comércio (19), habitação coletiva (15), equipamento (15), indústria (oito), hotelaria (cinco) e também centrais telefónicas (31), refere a nota de imprensa.

Francisco Melo e Jorge Gigante constituíram gabinete conjunto, no Porto, em 1956, tendo desenvolvido a sua atividade em torno do urbanismo e da arquitetura, acrescenta o documento, destacando as centrais telefónicas projetadas e construídas para os antigos Telefones de Lisboa e Porto, que em 1968 tomou o lugar da sua antecessora, a Anglo-Portuguese Telephone Company.