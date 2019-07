Wimbledon

O tenista espanhol Roberto Bautista Agut, 22.º do 'ranking' mundial, apurou-se hoje pela primeira vez na carreira para as meias-finais de um torneio do 'Grand Slam', ao vencer o argentino Guido Pella em Wimbledon, terceiro 'major' de 2019.

Agut, que tinha como melhores resultados em 'grand slam' os quartos de final na Austrália e na presente edição de Wimbledon, chega às meias-finais do torneio de relva londrino ao bater Pella, 26.º da hierarquia mundial, por 7-5, 6-4, 3-6 e 6-3, em três horas e nove minutos.

Nas meias-finais, o jogador espanhol, que tem o 13.º lugar como o seu melhor 'ranking', vai defrontar o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, que hoje afastou o belga David Goffin.