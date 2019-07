Actualidade

Os visitantes do Museu Nacional dos Coches (MNC), em Lisboa, são, na maioria, estrangeiros e têm em média 46 anos, revela um estudo de públicos dos museus nacionais realizado em 2015, hoje divulgado pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Trata-se do primeiro estudo realizado a 14 museus nacionais, por investigadores universitários, cujos resultados globais foram anunciados em 2016, e que têm vindo a ser divulgados individualmente, sendo este hoje apresentado no MNC, em Lisboa.

De acordo com o estudo, que foi realizado com base em inquéritos aos visitantes, os públicos do MNC têm uma maioria de estrangeiros na sua composição, com 77% estrangeiros, dos quais dois por cento residem em Portugal.