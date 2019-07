Estado da Nação

O secretário-geral do PCP exigiu hoje ao primeiro-ministro avançar nas políticas de mais direitos, rendimentos e investimento nos serviços públicos, enquanto António Costa alertou que "quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos".

No debate parlamentar sobre o estado da nação, Jerónimo de Sousa questionou o chefe do Governo socialista sobre o desenvolvimento do mundo rural e proteção contra incêndios, legislação laboral, a gratuitidade e reutilização dos manuais escolares, os problemas do Serviço Nacional de Saúde e de outros serviços públicos como o setor dos transportes.

"Nos salários, nas pensões, nos direitos laborais e sociais, nos serviços públicos, no ambiente e no desenvolvimento, andar para trás não. É preciso avançar. Este é o sentimento prevalecente nos portugueses, destes manifestantes hoje reunidos em frente à Assembleia da República, reclamando de facto esta ideia central - avançar é preciso e temos muito caminho para avançar", disse o líder comunista, referindo-se ao protesto nacional organizado pela CGTP/IN, em Lisboa.