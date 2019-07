Estado da Nação

O CDS-PP acusou hoje o primeiro-ministro de ser "excelente a anunciar" mas "péssimo a fazer", nomeadamente quanto à construção de novos hospitais, mas António Costa salientou que o Governo está "a cumprir" o que estabeleceu.

Durante o debate do estado da nação, que decorre hoje na Assembleia da República, em Lisboa, o líder do grupo parlamentar do CDS-PP começou por ironizar que no discurso do primeiro-ministro "qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência e qualquer fim da austeridade, que mais uma vez anunciou, é pura ficção".

"O país real, governado por António Costa, tem a carga fiscal máxima e os serviços públicos mínimos", salientou Nuno Magalhães.