Actualidade

O vice-presidente da Comissão Política Regional do PSD/Açores Cláudio Almeida demitiu-se das funções, por considerar que o órgão, liderado por Alexandre Gaudêncio, "não reúne condições políticas" para se apresentar nas regionais de 2020.

Cláudio Almeida, eleito para vice-presidente no congresso de consagração de Alexandre Gaudêncio como líder da estrutura regional do partido, em outubro de 2018, disse à agência Lusa que "não estão em causa as qualidades pessoais e humanas" do atual líder.

Segundo o militante social-democrata, "a atual Comissão Política Regional não reúne condições políticas para continuar", face à proximidade das eleições legislativas regionais de 2020.