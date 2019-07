Estado da Nação

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, acusou hoje o primeiro-ministro de falar de um "país virtual", "para a fotografia", "pintado de cor-de-rosa", em que o Governo "fez tudo bem", mas que é desmentido diariamente pela realidade.

"O que aqui ouvimos do senhor primeiro-ministro, hoje e sempre, foram consistentes tentativas de vergar a realidade à narrativa fantasiosa de que o seu Governo fez tudo o que estava ao seu alcance e que fez tudo bem", criticou Negrão, na intervenção de fundo do PSD no debate do estado da nação, o último da atual legislatura.

No entanto, para o líder parlamentar social-democrata, "esta narrativa de encantar é desmentida pela realidade todos os dias", reiterando a acusação de governar em "permanente modo de 'reality show'".