Estado da Nação

O primeiro-ministro defendeu hoje que foi no seu tempo como titular da pasta da Justiça, entre 1999 e 2002, que se aprovou toda a legislação em vigor contra a corrupção, bem como os instrumentos de combate.

António Costa assumiu esta posição na segundas ronda de perguntas do debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República, após o deputado do CDS-PP Telmo Correia ter criticado o Governo por apenas agora, no final da legislatura, assumir como prioridade futura o combate à corrupção.

"Isso é uma intenção ou uma confissão de que não se fez nada?", questionou Telmo Correia.