O Festival Materiais Diversos vai celebrar, de 27 de setembro a 05 de outubro, as suas 10 edições com um programa "muito participado", afirmando-se como "lugar de encontro e como tempo de partilha de diferentes visões e inquietações".

Na sua primeira edição bienal, depois de nove edições anuais, o festival regressa a Minde, Alcanena e Cartaxo, no distrito de Santarém, num novo modelo que permitiu dedicar "mais tempo a cada parceiro, a cada artista e coletivo, a cada pergunta, processo, pessoa", realçou à Lusa a diretora artística da Materiais Diversos, Elisabete Paiva.

"A alegria de chegar ao número 10 é grande, sobretudo quando se desenvolve um festival no contexto português, onde as políticas culturais são intermitentes e nem sempre as mais ambiciosas ou corajosas --- razões que nos levaram a persistir ainda mais e a chegar até aqui", afirmou Elisabete Paiva, que hoje apresentou a 10.ª edição do Festival Materiais Diversos (FMD), no Museu da Aguarela, em Minde, Alcanena.